Казахстанский лыжник Полторанин дисквалифицирован на 4 года за допинг

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о четырёхлетней дисквалификации представителя Казахстана Алексея Полторанина за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того на такой же срок наказаны эстонцы Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа. Все спортсмены обвиняются в применении кровяного допинга.

«Мы тщательно расследовали эту ситуацию», — сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Спортсмены стали участниками допингового скандала, который произошёл на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. Тогда лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.

32-летний Полторанин — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Также он одержал четыре победы на Азиатских играх.