Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Казахстанский лыжник Полторанин дисквалифицирован на 4 года за допинг

Казахстанский лыжник Полторанин дисквалифицирован
Казахстанский лыжник Полторанин дисквалифицирован на 4 года за допинг
Другие / Лыжный спорт 0

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о четырёхлетней дисквалификации представителя Казахстана Алексея Полторанина за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того на такой же срок наказаны эстонцы Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа. Все спортсмены обвиняются в применении кровяного допинга.

«Мы тщательно расследовали эту ситуацию», — сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Спортсмены стали участниками допингового скандала, который произошёл на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. Тогда лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.

32-летний Полторанин — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Также он одержал четыре победы на Азиатских играх.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019