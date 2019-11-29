Казахстанский лыжник Полторанин дисквалифицирован на 4 года за допинг
Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о четырёхлетней дисквалификации представителя Казахстана Алексея Полторанина за нарушение антидопинговых правил.
Кроме того на такой же срок наказаны эстонцы Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа. Все спортсмены обвиняются в применении кровяного допинга.
«Мы тщательно расследовали эту ситуацию», — сказала генеральный секретарь FIS Сара Льюис.
Спортсмены стали участниками допингового скандала, который произошёл на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. Тогда лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.
32-летний Полторанин — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира. Также он одержал четыре победы на Азиатских играх.
- 29 ноября 2019
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:36
-
14:19
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:43
-
13:42
-
12:49
-
12:16
-
11:45
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
10:21
-
09:24
-
09:13
-
05:40
-
00:39
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 28 ноября 2019
-
23:20
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
20:26
-
20:04
-
19:39
-
18:49
-
18:40
-
18:34
Партнерский контент