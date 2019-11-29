Победители конкурса стартапов получат возможность поработать с КХЛ, ОКР и РФС

Завершился приём заявок на первый континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов CSTSC, организованный Sport Tech Innovation Group. За месяц было подано 182 заявки на участие от стартапов, создающих инновационные решения для спортивного рынка, независимо от стадии развития проекта, вида спорта и специфики применения инновационного решения. География участников включила Россию и страны СНГ (8% от общего числа заявок заявок).

В результате были отобраны 98 заявок. Призёры будут объявлены на гала-вечере национальной премии в области спортивного бизнеса BISPO Awards 2019 — 11 декабря 2019 года. Победители получат возможность поработать с ведущими компаниями — партнёрами конкурса, среди которых КХЛ, Олимпийский комитет России, Российский футбольный союз (РФС), PwC, Nielsen и другие.



По итогам конкурса на платформе акселератора STIG будет создана публичная база наиболее перспективных спортивно-технологических стартапов из России, СНГ, Израиля и Европы для их поддержки и объединения интересов со стратегическими партнерами, клиентами и инвесторами. По словам управляющего партнера STIG Дмитрия Масленникова, в России и СНГ нет аналогичных проектов, где стартапы могли бы одновременно получить доступ к целевым организациям-партнерам, инвесторам, экспертизу и поддержку своих идей.



Участники конкурса представлены в следующих направлениях:

— развитие и трекинг физических показателей у спортсменов (8 проектов);

— носимые устройства и умная одежда для мышечной стимуляции и трекинга физической активности (10 проектов);

— киберспорт и гейминговые платформы (5 проектов);

— новые подходы к работе со спортивным медиа-контентом (11 проектов);

— системы аналитики в спорте (4 проекта);

— построение индивидуальных тренировочных траекторий (2 проекта);

— реабилитация и восстановление спортсменов (3 проекта);

— решения для дистанционных онлайн — тренировок (7 проектов);

— ПО для управления и организации работы спортивного/фитнес клуба (7 проектов);

— бронирование тренировок, площадок, поиск тренеров и команд (20 проектов);

— социальные платформы/сети для спортсменов (3 проекта);

— развитие тренировочной инфраструктуры (10 проектов);

— спортивный скаутинг (2 проекта);

— вовлечение болельщиков и посетителей спортивных клубов (5 проектов);

— коучинг профессиональных спортсменов (1 проект).



В рамках CSTSC все участники получат доступ к целевой аудитории партнёров не только самого конкурса, но и премии BISPO Awards — представителям спортивных федераций, лиг, клубов, брендов, медиа и инвесторам из различных спортивных областей. Победители и призёры конкурса будут награждены ценными призами от партнёров номинаций CSTS и получат возможность реализации своих решений в крупнейших компаниях, связанных со спортивной индустрией.