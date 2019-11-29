НТВ: Родченков создал закрытый чат и шантажировал спортсменов

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его заместители Олег Мигачёв и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, где содержались данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов. Об этом говорится в расследовании «Мутная ВАДА», которое размещено на канале НТВ в YouTube.
Утверждается, что система LIMS появилась в начале 2010-х годов. Эта система была с «двойным дном». Помимо сбора данных, её использовали для зарабатывания денег. Внутри программы Родченков, Мигачев и Соболевский создали закрытый чат, где втайне обговаривали мошеннические схемы.
Переписку Родченкова, Мигачева и Соболевского вскрыли сотрудники по кибербезопасности. Выяснилось, что руководство московской антидопинговой лаборатории требовало у спортсменов или чиновников спортивных федераций некие «бонусы».
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком ВАДА примет окончательно решение 9 декабря.
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