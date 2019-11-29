Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в первом четвертьфинале в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он должен был выступить в одном забеге с победителем квалификации, трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, трёхкратным чемпионом мира 2019 года норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
Клебо выиграл первый четвертьфинал с результатом 2.42,50.
Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/17.
В четвертьфинале также выступят россияне Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков и Глеб Ретивых. Медали в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября. В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.
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