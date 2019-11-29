Подведены итоги юбилейной Черноморской регаты. Видео

Последний день юбилейной Черноморской регаты, которая проводится с 1949 года, подарил спортсменам отличные гоночные условия. Ветер от 6 до 14 узлов и три финальные гонки в каждом классе. Борьба в лидирующих группах была очень плотной и шла до последней гонки.

По итогам регаты определились чемпионы России в юношеских классах «Лазер-радиал» (чемпионом стал Дмитрий Головкин из Санкт-Петербурга), 420 (в зачёте девушек чемпионками стал экипаж из Тольятти Анастасия Сумарокова/Софья Шпильберг, у юношей не было равных краснодарскому экипажу Александр Евсеенко/Даниил Евсеенко) и 29er (чемпионами России у юношей стал тольятинский экипаж Дмитрий Лаздин/Мирон Горковенко).

Также были подведены итоги в олимпийских и юношеских классах — 470, 49-й, 49-й FX, RS:X, Лазер, Лазер 4.7, Лазер-радиал ж, Накра 17, Техно и итоги Кубка России в классе Финн.

Регата проходила в Сочи с 24 по 28 ноября 2019 года в акватории парусного центра ФГБУ «Юг Спорт». Эти традиционные соревнования знаменуют завершение сезона-2019 года для олимпийских и юношеских классов.