Подведены итоги юбилейной Черноморской регаты. Видео

Последний день юбилейной Черноморской регаты, которая проводится с 1949 года, подарил спортсменам отличные гоночные условия. Ветер от 6 до 14 узлов и три финальные гонки в каждом классе. Борьба в лидирующих группах была очень плотной и шла до последней гонки.
По итогам регаты определились чемпионы России в юношеских классах «Лазер-радиал» (чемпионом стал Дмитрий Головкин из Санкт-Петербурга), 420 (в зачёте девушек чемпионками стал экипаж из Тольятти Анастасия Сумарокова/Софья Шпильберг, у юношей не было равных краснодарскому экипажу Александр Евсеенко/Даниил Евсеенко) и 29er (чемпионами России у юношей стал тольятинский экипаж Дмитрий Лаздин/Мирон Горковенко).
Также были подведены итоги в олимпийских и юношеских классах — 470, 49-й, 49-й FX, RS:X, Лазер, Лазер 4.7, Лазер-радиал ж, Накра 17, Техно и итоги Кубка России в классе Финн.
Регата проходила в Сочи с 24 по 28 ноября 2019 года в акватории парусного центра ФГБУ «Юг Спорт». Эти традиционные соревнования знаменуют завершение сезона-2019 года для олимпийских и юношеских классов.
- 29 ноября 2019
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