Четырёхкратный чемпион Игр Фарах выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио

Британский легкоатлет Мо Фарах заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года на дистанции 10 км. 36-летний спортсмен опубликовал видео на странице в YouTube.

После чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года Фарах сообщил, что намерен выступать только на марафонских и полумарафонских дистанциях.

«Я вернусь в следующем году. Буду выступать на Олимпийских играх. С нетерпением жду этого момента. Хочу принять участие в беге на дистанции 10 000 м. Я не потерял свою скорость, продолжу тренироваться и покажу, на что способен», — сказал Фарах.

Ранее бывший тренер Фараха американец Альберто Сазалар подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировать его на четыре года за нарушение антидопинговых правил.