Непряева не смогла пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева не смогла пробиться в финал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

В первом полуфинале она заняла четвёртое место с результатом 3.09,39. Этого результата не хватило для получения статуса лаки-лузера. Первой в стартовом полуфинале стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (3.07,99).

Ранее россиянки Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию. Награды в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.

В программу стартового этапа Кубка мира также вошли гонки классическим стилем и пасьют.