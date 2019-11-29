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Непряева не смогла пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Непряева не смогла пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева не смогла пробиться в финал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

В первом полуфинале она заняла четвёртое место с результатом 3.09,39. Этого результата не хватило для получения статуса лаки-лузера. Первой в стартовом полуфинале стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (3.07,99).

Ранее россиянки Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию. Награды в спринте будут разыграны сегодня, 29 ноября.

В программу стартового этапа Кубка мира также вошли гонки классическим стилем и пасьют.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
29 ноября 2019, пятница. 15:25 МСК
Окончено
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