Определён состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином объявил заявку команды на чемпионат мира в Японии. В списке оказались 16 спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Чемпионат мира по гандболу состоится с 30 ноября по 15 декабря. На групповом этапе россиянки сыграют с Китаем, Аргентиной, ДР Конго, Швецией и Японией.
Полностью состав сборной России на ЧМ выглядит так:
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).
Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»).
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
В основной состав команды не попали вратарь Анастасия Лагина и правая полусредняя Валерия Маслова.
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