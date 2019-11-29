Определён состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином объявил заявку команды на чемпионат мира в Японии. В списке оказались 16 спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Чемпионат мира по гандболу состоится с 30 ноября по 15 декабря. На групповом этапе россиянки сыграют с Китаем, Аргентиной, ДР Конго, Швецией и Японией.

Полностью состав сборной России на ЧМ выглядит так:

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).

Разыгрывающий: Ярослава Фролова («Кубань»).

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

В основной состав команды не попали вратарь Анастасия Лагина и правая полусредняя Валерия Маслова.