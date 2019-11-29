Устюгов отреагировал на дисквалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал дисквалификацию за фальстарт в первом четвертьфинале спринта на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он должен был выступить в одном забеге с трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, трёхкратным чемпионом мира 2019 года норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

«Зол ли я? А зачем злиться? Я сам виноват. Очень ждал сезона, хотелось быстрее стартануть. Стартанул, ну и закончил сразу», — сказал Устюгов с улыбкой в эфире телеканала NRK.

Клебо в итоге стал победителем соревнований, установив рекорд. Второе место занял его соотечественник Пол Голдберг. Третьим стал француз Ришар Жуве. Лучший из россиян, Александр Большунов, продемонстрировал четвёртый результат.

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Руке