Устюгов отреагировал на дисквалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал дисквалификацию за фальстарт в первом четвертьфинале спринта на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он должен был выступить в одном забеге с трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, трёхкратным чемпионом мира 2019 года норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
«Зол ли я? А зачем злиться? Я сам виноват. Очень ждал сезона, хотелось быстрее стартануть. Стартанул, ну и закончил сразу», — сказал Устюгов с улыбкой в эфире телеканала NRK.
Клебо в итоге стал победителем соревнований, установив рекорд. Второе место занял его соотечественник Пол Голдберг. Третьим стал француз Ришар Жуве. Лучший из россиян, Александр Большунов, продемонстрировал четвёртый результат.
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Руке
Большунов остался без медали в спринте на этапе Кубка мира в Руке
- 29 ноября 2019
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