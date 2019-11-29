Тренер сборной Украины — про обвинения в педофилии: буду бороться за своё имя

Тренер сборной Украины по скалолазанию Артур Печий ответил на обвинения в педофилии. Ранее мастер спорта Украины по скалолазанию Павел Векла признался, что с 2005 по 2013 год подвергался физическому и моральному насилию со стороны специалиста.

«Я 20 лет занимаюсь тренерской работой в скалолазании. Более 100 подготовленных спортсменов. Более 10 мастеров спорта Украины, чемпионов мира и Европы. В составе делегации сборной Украины, которая примет участие в Олимпийских играх 2020 года, будут и мои спортсмены. Я привык много и напряжённо работать, добиваться успехов. А сейчас впервые столкнулся с атакой, противостоять которой меня не учили. Грязь и ложь ударили неожиданно больно. Кампанию лжи начали против меня люди, которые рвутся к руководству Федерации альпинизма и скалолазания Украины. Ради достижения своей цели они нашли рычаги давления на моего бывшего ученика и пытаются с его помощью уничтожить мою репутацию. Они ошиблись в своих расчётах. Я не опущу рук, я буду бороться. Не только за своё доброе имя, но и за наш вид спорта, за учеников бывших и нынешних», — заявил Печий в видеоролике, который опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».