Международная федерация лыжного спорта объявила о готовящихся санкциях к России

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили, что после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) России могут запретить проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, многие спортсмены будут отстранены от участия в турнирах.

«После заседания исполкома ВАДА FIS применит санкции к России, которые прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе. Они могут помешать стране принимать чемпионаты мира и крупные турниры FIS. Российских лыжников, причастных к нарушению антидопинговых правил, могут не допустить к крупным турнирам», — говорится в сообщении пресс-службы FIS.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации снова признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Окончательное решение будет принято 9 декабря.

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