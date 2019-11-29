Международная федерация лыжного спорта объявила о готовящихся санкциях к России

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили, что после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) России могут запретить проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, многие спортсмены будут отстранены от участия в турнирах.
«После заседания исполкома ВАДА FIS применит санкции к России, которые прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе. Они могут помешать стране принимать чемпионаты мира и крупные турниры FIS. Российских лыжников, причастных к нарушению антидопинговых правил, могут не допустить к крупным турнирам», — говорится в сообщении пресс-службы FIS.
Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации снова признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Окончательное решение будет принято 9 декабря.
- 29 ноября 2019
-
18:06
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:31
-
16:07
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:46
-
15:35
-
15:26
-
15:13
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:36
-
14:19
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:43
-
13:42
-
12:49
-
12:16
-
11:45
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
10:21
-
09:24
-
09:13
-
05:40
-
00:39
-
00:22