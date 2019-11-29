Источник: в Британии легкоатлетов склоняют к лечению для повышения результатов

По инициативе спортсменов, в Великобритании уже не в первый раз поднят вопрос о влиянии на результаты препаратов для лечения щитовидной железы, сообщает Daily Mail. Известные спортсмены, имена которых не разглашаются, считают, что Британская легкоатлетическая ассоциация поощряет использование подобных лекарств ради улучшения спортивных результатов. Во всяком случае спортсменам настоятельно рекомендуют проходить обследования, чтобы иметь основания выписывать препараты.

Лекарства от заболевания щитовидной железы – гипотиреоза — способствуют снижению веса и восстановлению между тренировками, позволяя увеличивать их интенсивность. При этом ни одно из веществ, входящих в эти лекарства, не присутствует в запрещённом списке Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), несмотря на запросы антидопинговых служб Великобритании и США.

Федерация отрицает все возможные обвинения, заявляя, что проводит различные исследования с заботой о здоровье спортсменов.