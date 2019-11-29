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Колобков: не боюсь ли за карьеру министра? Не задавал себе этот вопрос

Колобков: не боюсь ли за карьеру министра? Не задавал себе этот вопрос
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в нынешней сложной ситуации с угрозой отстранения страны от участия в крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры, не задавался вопросом о продолжении своей карьеры на посту министра.

«Последние годы в министерстве были сложными. Я знаю, что умею и что могу. Я ответственно отношусь к своему делу и люблю то, что я делаю. Да я даже никогда и не задавал себе этот вопрос. Это, по-моему, вообще неправильная позиция для любого человека, который честно делает свою работу.

Я чувствую поддержку многих, особенно президентов федераций. Трудности ещё больше объединяют. И потом… безвыходных ситуаций не бывает. Просто надо слышать друг друга и искать выходы из ситуации вместе. Я до конца за российский спорт и российских спортсменов, и мне неважно, на каком посту мне придётся решать эти задачи. Этому меня научила и моя спортивная карьера, и работа здесь, в министерстве», — приводит слова Колобкова ТАСС.

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