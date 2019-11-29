«Я на неё очень похожа». Фигуристка Щербакова поздравила бабушку

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поздравила с днём рождения свою бабушку, опубликовав её и свою фотографию в школьной форме.

«Сегодня день рождения у моей бабушки! Спасибо ей, что она у меня такая замечательная, за её любовь и поддержку. Желаю ей оставаться такой же красивой и доброй! Я её очень-очень люблю! Считается, что я на неё очень похожа», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

В первом для себя сезоне среди взрослых 15-летняя Щербакова одержала победы на этапах Гран-при в США и Китае, гарантировав себе участие в финале серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).

Щербакова – первая исполнительница четверного лутца на соревнованиях среди взрослых.