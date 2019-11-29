Сундбю пропустит «Тур де Ски» в сезоне-2019/20

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года в эстафете и командном спринте, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю подтвердил, что пропустит «Тур де Ски» в сезоне-2019/20.
«Я не поеду на «Тур де Ски». Концепция очень хорошо подходит для лидеров, среди которых Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Они сильны как в спринте, так и в дистанционных гонках, но этот тур не подходит для чистых дистанционщиков. Мы слишком много проигрываем в спринте.
Теперь, когда я уже стар, имеет смысл расставлять приоритеты, выбирая гонки, в которых я могу выиграть или как минимум бороться за 3–7-е место», — приводит слова Сундбю VG.
С другой стороны, Сундбю намерен в феврале выступить на норвежско-шведском туре, где будет больше длинных гонок.
- 29 ноября 2019
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