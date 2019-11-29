Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжник Устюгов отреагировал на возможный пропуск Игр-2022

Лыжник Устюгов отреагировал на возможный пропуск Игр-2022
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал, чем займётся, если, как и в 2018 году, будет вновь отстранён от участия в Олимпийских играх 2022 года.

«Я стараюсь много не думать об этом, потому что это тянется слишком долго. Нет причин думать над этим слишком много. Если вновь не допустят на Олимпийские игры, я продолжу готовиться к соревнованиям и побеждать», — приводит слова Устюгова Dagbladet.

Устюгов не был допущен комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) к участию в Играх-2018. В настоящий момент Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации и в течение четырёх лет допускать к международным соревнованиям только «чистых» российских спортсменов. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета на специальном заседании, которое пройдёт 9 декабря.

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Руке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019