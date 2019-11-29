Британский журналист выступил против полного отстранения российских спортсменов

Британский спортивный журналист Дэвид Оуэн не согласился с главой Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвисом Тайгартом, который призвал исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от Олимпиады 2020 года в Токио.
«При всём уважении, не согласен. Возможные санкции комитета являются слишком жёсткими. Мы уже обсуждали вопрос, почему полное отстранение спортсменов несправедливо. Наказание высших должностных лиц с большей вероятностью поменяет отношение к ситуации, чем причинение ещё больших бед спортсменам», — написал Оуэн на своей странице в «Твиттере».
Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры.
Заседание исполкома ВАДА по российскому вопросу состоится 9 декабря.
- 29 ноября 2019
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