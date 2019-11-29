Загитова: на соревнованиях одно волнение, в шоу — совершенно другое

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сравнила выступление на соревнованиях и участие в ледовых шоу.

Загитова и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка приняли участие в открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве и представили фрагмент спектакля «Спящая красавица».

«Для меня это одинаково, потому что на соревнованиях одно волнение, в шоу — совершенно другое волнение. Тоже хочется показать максимум, чтобы зрители остались довольными.

Сегодня я каталась и просто почувствовала, что для меня это совершенно другой опыт. Я очень рада, что меня пригласили в такое грандиозное шоу. Да, сегодня я почувствовала себя принцессой. Очень счастлива вновь открывать это чудесное сердце нашей страны. Мы дарим всем нашу сказку под Новый год. Это потрясающий, волшебный спектакль», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».

С 5 по 8 декабря Загитова примет участие в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, затем, 26–28 декабря, выступит на чемпионате России в Красноярске, а после — в спектакле «Спящая красавица».