Борец Махов — об участии в ОИ-2020: спортивные руководители бьются за ковром

Трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпиады-2012 в Лондоне в вольной борьбе Билял Махов считает, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх в Токио находится в ведении руководителей российского спорта, задача спортсменов — бороться и показывать красоту спорта.
«Ситуация вокруг нашего участия в Олимпиаде? Я прекрасно понимаю, что происходит, мы это уже проходили, и не раз. Мы боремся на ковре, наше дело выходить на схватки и показывать всю красоту спорта, а спортивные руководители бьются за ковром.
Моя задача — доказывать право на место в олимпийской сборной, конкуренция в нашей команде максимальная, и нужно делать всё возможное, чтобы это лидерство было стопроцентным. Всё ради Олимпиады. Сейчас главное — взять лицензию на Игры в тяжёлом весе. Что касается здоровья, то держу его на контроле, стараюсь всё вовремя предупреждать, чтобы избежать печальных моментов», — приводит слова Махова ТАСС.
- 29 ноября 2019
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