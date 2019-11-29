На время ЧР Медведеву в шоу Авербуха заменит другая фигуристка

Призёр Олимпийских игр, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, каким образом будет строиться подготовка Евгении Медведевой к его новогоднему спектаклю «Волшебник страны Оз».

«Это будет такой сложный экспириенс. Конечно, Женю никто не отвлекает до чемпионата России, она сейчас готовится. У нас уже готов спектакль, предпоказы шоу начнутся с 27 декабря. Первые три дня роль Жени будет исполнять юная фигуристка Алиса Двоеглазова, для неё это тоже будет большой опыт.

Всю траекторию, хореографию Женя будет знать. Она прилетит из Красноярска, и на подготовку у нас будет ночь, грубо говоря, а затем будем готовиться уже ко второму числу. Договорились, что пойдём и первого января репетировать, Женя — очень ответственный человек. Дальше она уже встанет на свою партию, а все остальные к тому моменту уже будут готовы. Самое главное — чтобы в спектакле все знали свои партии, а в том, что у Жени есть своё мастерство, сомнений быть не должно», — приводит слова Авербуха Nevasport.

Чемпионат России будет проходить с 26 по 28 декабря в Красноярске, спектакль «Волшебник страны Оз» — в Москве на «ЦСКА-Арене» с 27 декабря по 7 января 2020 года.