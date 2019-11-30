Навка рассказала о звонке Тутберидзе по поводу Загитовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о фигуристке Алине Загитовой. 17-летняя спортсменка вместе с Навкой приняла участие в открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве, представляя фрагмент спектакля «Спящая красавица».

«Кому пришла идея пригласить Загитову? Мне, конечно. Я мечтала о такой возможности после того, как Алина стала олимпийской чемпионкой. Она безумно талантливая и такая юная. Кто, как не Алиночка, справится с ролью Спящей красавицы?

Когда летом я набрала Этери Тутберидзе, она сказала, что всё может быть, почему бы и не попробовать. И Алина с удовольствием откликнулась. Мне кажется, всё получится очень красочно, сказочно и феерично», — цитирует Навку Sport24.

С 5 по 8 декабря Загитова примет участие в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, 26–28 декабря выступит на чемпионате России в Красноярске, а после — в спектакле «Спящая красавица».