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Россиянка Каплина выступит на Олимпийских играх 2020 года в скалолазании

Россиянка Каплина выступит на Олимпийских играх 2020 года в скалолазании
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская спортсменка Юлия Каплина завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Она успешно выступила на квалификационном турнире по скалолазанию в Тулузе (Франция).

Каплина стала седьмой на отборочном этапе и прошла в финал. Путёвки на Олимпиаду должны получить спортсменки, занявшие первые шесть мест по итогам соревнований. Но в шестёрке сильнейших оказались две японки, которые уже использовали квоту в два человека по итогам сбора на ЧМ-2019. Также выше россиянки были две представительницы Словении, но эта страна могла дозаявить на Игры только одну спортсменку.

В итоге олимпийские лицензии помимо Каплиной достались американке Кайре Конди и Ю-Линг Сонг из Китая, информирует пресс-служба Федерации скалолазания России.

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