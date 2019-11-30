Глава ФСР — о попадании скалолазки Каплиной на ОИ-2020: Юлия — настоящий герой
Глава Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков заявил, что скалолазку Юлию Каплину, завоевавшую лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио, можно считать настоящим героем.
Каплина отобралась на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе (Франция). Россиянка заняла седьмое место в отборочном раунде и прошла в финал.
«Рады, что Юле удалось показать высокий результат и отобраться на Олимпийские игры 2020 года. Юля — настоящий герой. В мае она получила травму на Кубке мира в боулдеринге, но восстановилась. Сегодня был неприятный момент: она серьёзно ударилась о скалодром после срыва, но всё обошлось. На выступление в финале это не должно повлиять», — цитирует Бычкова официальный сайт ФСР.
Россиянка Каплина выступит на Олимпийских играх 2020 года в скалолазании
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