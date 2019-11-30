Медведева: не люблю шума. Вместо того чтобы тусить, буду сидеть дома под одеялом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как в этом году отметила 20-летие. Уроженка Москвы отпраздновала день рождения 19 ноября.
«Все придают возрасту огромное значение. Я совершенно не тот человек, просто подыгрываю людям: «О боже, мне уже третий десяток пошёл, кошмар». В каждом возрасте есть свои прекрасные моменты. Зато теперь мне уже за 20. Может, меня будут серьёзнее воспринимать, появятся новые возможности для самореализации.
Поскольку сейчас живу в Канаде, лучшим подарком стал приезд друзей. Меня спрашивали: «Что подарить на день рождения?» Я отвечала: «Приезжайте». Очень дорожу людьми, которые остаются со мной, несмотря на тысячи километров.
Мы сидели, разговаривали. Я просто человек, который не очень любит шум. Вокруг меня много шума всегда. Если встанет выбор – поехать куда-нибудь, тусить, веселиться, — выберу сидеть дома под одеялом, в небольшой компании, с близкими людьми, друзьями. Я такой человек – могу болтать на протяжении всей ночи.
Больше всего запомнился прошлый день рождения. Это был единственный праздник, который я не отмечала. Абсолютно", – сказала Медведева в передаче «ФК» на Первом канале.
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