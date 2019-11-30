Сборная России по прыжкам на батуте завоевала две лицензии на Олимпиаду-2020
На чемпионате мира по прыжкам на батуте сборная России завоевала две лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Соревнования проходят в Токио (Япония).
Вчера, 29 ноября, в полуфинале в индивидуальных соревнованиях Андрей Юдин набрал 60,295 балла и вышел в финал с третьего места. Этот результат принёс России олимпийскую лицензию. А россиянин Дмитрий Ушаков (59,835) стал шестым и тоже пробился в финал. Согласно регламенту, все финалисты получают олимпийскую лицензию, однако не больше одной для страны.
В женских соревнованиях Яна Лебедева вышла в финал с седьмого места (54,215) и тоже заработала олимпийскую лицензию.
На чемпионате мира разыграют по восемь олимпийских лицензий в мужских и женских соревнованиях. Турнир продлится до 1 декабря.
У России 5 медалей на ЧМ по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и дорожке
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