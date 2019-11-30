«Транжирю деньги запросто». Медведева – о том, как расстаётся с гонорарами

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что легко способна расставаться с деньгами.

«Я не трачу свою прибыль на что-то такое, к примеру, одежду, что приду куплю, надену пару раз, и будет пылиться у меня в шкафу, но эта вещь стоит 100 тысяч рублей. Я вообще не про это. Я транжирю деньги вообще запросто. Я придумаю показательный, сошью для него костюм, но показательный все ещё не поставлен, и костюм все ещё висит в шкафу и ждёт своего показательного. На это я могу транжирить деньги. И сходить в дорогой ресторан, вот, неоправданно дорогой. С мамой, с друзьями и там протранжирить деньги чисто из любопытства, потому что интересно, какое блюдо на вкус. Деньги для меня — это возможности», — сказала Медведева в эфире шоу «ФК» на Первом канале.



На прошедшем этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 225,76 балла. Победу в соревнованиях одержала её 15-летняя соотечественница Александра Трусова (234,47).



Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная победительница финалов Гран-при. С 2018 года Евгения работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.

