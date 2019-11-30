Медведева: четверные прыжки? Иногда это похоже на издевательство

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ей надоели бесконечные вопросы журналистов про четверные прыжки.

«Очень много этих вопросов, слишком много. Закончила произвольную программу и вышла в микст-зону. Один и тот же вопрос пятый раз подряд. Не только я, но и многие другие фигуристы, которые не исполняют четверных прыжков, отвечали уже кучу раз. Но нас продолжают спрашивать.

Иногда это напоминает издевательство. Как будто бы: «Евгения, а когда вот уже? А вот когда?» И ты сидишь: «Ну я же говорила уже. Я четыре раза отвечала в микст-зоне при всех, а сейчас ещё раз спрашивают. Давайте уже следующий вопрос», — сказала Медведева в передаче «ФК» на Первом канале.

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