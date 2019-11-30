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Медведева: четверные прыжки? Иногда это похоже на издевательство

Медведева: четверные прыжки? Иногда это похоже на издевательство
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ей надоели бесконечные вопросы журналистов про четверные прыжки.

«Очень много этих вопросов, слишком много. Закончила произвольную программу и вышла в микст-зону. Один и тот же вопрос пятый раз подряд. Не только я, но и многие другие фигуристы, которые не исполняют четверных прыжков, отвечали уже кучу раз. Но нас продолжают спрашивать.

Иногда это напоминает издевательство. Как будто бы: «Евгения, а когда вот уже? А вот когда?» И ты сидишь: «Ну я же говорила уже. Я четыре раза отвечала в микст-зоне при всех, а сейчас ещё раз спрашивают. Давайте уже следующий вопрос», — сказала Медведева в передаче «ФК» на Первом канале.

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