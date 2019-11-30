Борцы Власов и Джулфалакян встретятся в матче сборных России и мира

Матчевая встреча сборных России и мира по греко-римской и вольной борьбе пройдёт 30 ноября в Москве на Кубке АЛРОСА. В заключительной схватке встретятся двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян (Армения).
Чемпионы мира и Европы по греко-римской борьбе Сергей Емелин и Артём Сурков постараются взять реванш у действующих чемпионов Европы Виктора Чобану (Молдавия) и Атакана Юкселя (Турция). Один из самых перспективных греко-римлян мира 20-летний Александр Комаров бросит вызов двукратному чемпиону мира Метехану Башару (Турция).
Лидер сборной России по вольной борьбе трёхкратный чемпион мира в супертяжёлом весе Билял Махов поборется с многократным призёром чемпионатов мира и Европы Элизбаром Одикадзе (Грузия). Призёр чемпионата мира — 2019 Алихан Жабраилов будет противостоять олимпийскому чемпиону Шарифу Шарифову (Азербайджан), а призёр чемпионата Европы — 2019 Начын Куулар – трёхкратному чемпиону мира Гасану Алиеву (Азербайджан), сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
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