Йохауг выиграла классическую разделку на 10 км в Руке. Непряева – третья

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершилась классическая гонка с раздельным стартом на 10 километров у женщин. Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг, пробежав дистанцию за 26 минут 47,5 секунды.
Второй стала хозяйка соревнований Криста Пярмякоски, она уступила Йохауг 30,1 секунды. Замкнула призовую тройку россиянка Наталья Непряева (+44,4).
Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)
1-й этап. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26:47.5.
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +30.1.
3. Наталья Непряева (Россия) — +44.44...
20. Алиса Жамбалова (Россия) +1:27.7
29 Яна Кирпиченко (Россия) +1:48.1
31 Лидия Дуркина (Россия) +2:00.3
36 Диана Голован (Россия) +2:07.7
42 Анна Жеребятьева (Россия) +2:12.2
48 Екатерина Смирнова (Россия) +2:19.5
54 Ольга Царёва (Россия) +2:29.9
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