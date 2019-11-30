Йохауг выиграла классическую разделку на 10 км в Руке. Непряева – третья

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершилась классическая гонка с раздельным стартом на 10 километров у женщин. Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг, пробежав дистанцию за 26 минут 47,5 секунды.

Второй стала хозяйка соревнований Криста Пярмякоски, она уступила Йохауг 30,1 секунды. Замкнула призовую тройку россиянка Наталья Непряева (+44,4).

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)

1-й этап. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26:47.5.

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +30.1.

3. Наталья Непряева (Россия) — +44.44...

20. Алиса Жамбалова (Россия) +1:27.7

29 Яна Кирпиченко (Россия) +1:48.1

31 Лидия Дуркина (Россия) +2:00.3

36 Диана Голован (Россия) +2:07.7

42 Анна Жеребятьева (Россия) +2:12.2

48 Екатерина Смирнова (Россия) +2:19.5

54 Ольга Царёва (Россия) +2:29.9