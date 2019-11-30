Женская сборная России по гандболу стартовала на ЧМ с победы над Китаем

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу женская сборная России обыграла Китай со счётом 26:11. Соревнования проходят в Японии.

На текущий момент россиянки возглавляют турнирную таблицу группы D. Их соперницами являются команды Японии, Швеции, ДР Конго и Аргентины.

В следующем туре сборная России 2 декабря встретится с Аргентиной. Начало матча — в 9:00 мск.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря. В турнире принимают участие 24 сборные. На предварительном этапе они разделены на четыре группы. Три лучшие команды из каждой группы проходят в следующий этап. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины

Группа D

Россия — Китай — 26:11 (13:6)