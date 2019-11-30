Трусова передала подарки в секцию, где начинала карьеру

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова передала подарки с автографами ученикам рязанской спортивной школы ДС «Олимпийский», где она начинала карьеру.



Первый тренер 15-летней спортсменки Ольга Шевцова рассказала, что девочки в секции переживают за Александру и смотрят все её выступления.



«Мы все следили за прямыми трансляциями. Для нас большая честь, что Саша сделала первые шаги в фигурном катании во Дворце спорта «Олимпийский», а сейчас устанавливает мировые рекорды и не забывает о нашей школе», — приводит слова Шевцовой сайт Минспорта Рязанской области.

Фото: Минспорт Рязанской области

Трусова уверенно выигрывает турниры в дебютном сезоне среди взрослых, исполняя четыре четверных прыжка в произвольной программе. Однако, по правилам, эти элементы в короткой программе у женщин запрещены. Александра решила выучить разрешённый тройной аксель, чтобы быть конкурентоспособной не только в произвольной, но и в короткой программе.



Трусовой принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.