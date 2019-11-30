«Чеховские медведи» завершили участие в ЛЧ победой над «Шаффхаузеном»

Гандболисты «Чеховских медведей» завершили групповой этап Лиги чемпионов победой в домашнем матче со швейцарским «Шаффхаузеном» со счётом 29:27.
Самым результативным в составе хозяев площадки стал Кирилл Котов, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Александр Котов, 4 мяча забил Виктор Фурцев.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Чеховские медведи» выиграли 4 матча из 10 и заняли пятое место, опередив только «Шаффхаузен». Отметим, что все победы подмосковные гандболисты одержали на своей площадке. Для российской команды сезон в главном еврокубке завершён. Из подгрупп С и D борьбу за трофей по регламенту продолжают только первые две команды.
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа D. 10-й тур
«Чеховские медведи» (Россия) – «Шаффхаузен» (Швейцария) – 29:27 (14:14).
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