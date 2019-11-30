Непряева — о болельщиках: бегать гонки с такой поддержкой — в кайф
Российская лыжница Наталья Непряева поблагодарила болельщиков за поддержку на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Россиянка завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.
«Сегодня у меня получилось дотащить себя до бронзовой медали! Как же круто, что здесь столько российских болельщиков! Спасибо вам, бегать гонки с такой поддержкой — в кайф», — написала Непряева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Натальи Непряевой.
Непряева принесла сборной России первую в сезоне медаль Кубка мира.
Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. Второй стала хозяйка соревнований Криста Пярмякоски. Следующая из российских лыжниц, Алиса Жамбалова, замкнула топ-20.
Йохауг выиграла классическую разделку на 10 км в Руке. Непряева – третья
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