Непряева — о болельщиках: бегать гонки с такой поддержкой — в кайф

Российская лыжница Наталья Непряева поблагодарила болельщиков за поддержку на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Россиянка завоевала бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

«Сегодня у меня получилось дотащить себя до бронзовой медали! Как же круто, что здесь столько российских болельщиков! Спасибо вам, бегать гонки с такой поддержкой — в кайф», — написала Непряева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Непряева принесла сборной России первую в сезоне медаль Кубка мира.

Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. Второй стала хозяйка соревнований Криста Пярмякоски. Следующая из российских лыжниц, Алиса Жамбалова, замкнула топ-20.