Турсынбаева — о Тутберидзе: строгость помогает прогрессировать
Серебряный призёр чемпионата мира — 2019, фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, рассказала о своём тренере Этери Тутберидзе.
«Она очень требовательная и строгая на льду. Этери Георгиевна замечает любые детали, это помогает прогрессировать. Есть тренеры, которые всегда хвалят, восхищаются. Я считаю, это не идёт на пользу. Этери Георгиевна где-то строгая, где-то может пошутить. Она идеальный баланс строгого, требовательного тренера и человека с хорошими личностными качествами, который поддержит в трудную минуту.
У нас больше уважительные отношения, чем дружеские. Вообще, мне кажется, тренер-друг — это плохо для спортсмена. Строгость на льду помогает прогрессировать», — приводит слова Турсынбаевой Sputnik Казахстан.
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