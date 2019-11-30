Российские «пляжники» не сумели выйти в финал ЧМ, уступив в овертайме Италии

Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Асунсьоне (Парагвай), со счётом 7:8. Игра проходила на мокром песке под проливным дождём.
Андрей Новиков открыл счёт на 4-й минуте, но к первому перерыву Россия уже уступала — 1:2. В начале второго периода Алексей Макаров сравнял счёт, но Дарио Рамачиотти вновь вывел Италию вперёд. Однако ко второму перерыву впереди была уже Россия — дубль оформил Фёдор Земсков.
Основные события развернулись в третьем периоде. На 4 мяча итальянцев, 3 из которых забил Габриэле Гори, дублем ответил Кирилл Романов, а Макаров перевёл игру в овертайм.
В овертайме Артур Папоротный получил прямую красную карточку за фол последней надежды, и Эммануэле Зурло реализовал пенальти.
Во втором полуфинале встретятся сборные Японии и Португалии. С проигравшим в этом матче Россия сыграет за бронзу чемпионата мира.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Полуфинал
Италия — Россия — 8:7 ДВ (2:1, 1:3, 4:3, 1:0).
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