Титов: в российской спортивной гимнастике допинга точно нет

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов подчеркнул, что государство должно бороться с информационной атакой на российский спорт. По его словам, претензии Всемирной антидопинговой организации (ВАДА) по поводу манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории бездоказательны, поэтому сдавать наши позиции нельзя, но и паниковать раньше времени не нужно.

«Не хочу давать прогнозов по этому поводу, дождёмся решений. Но ситуация нехорошая. Принципиально ничего нового нет — обоснованных претензий мало. И построены они на очень сомнительных фактах. Но получается так, что, несмотря на все изъяны в обвинениях против нас, ситуацией очень активно пользуются все, кто хочет лишить Россию права участвовать в Олимпийских играх. А задача ставится именно так. Давайте дождёмся решения от 9 декабря и, исходя из него, будем дальше прогнозировать, как нам действовать.

Сейчас мы готовимся к Олимпиаде и понимаем, что надо на неё ехать. Я могу отвечать только за спортивную гимнастику — это чистый спорт, в нём нет допинга. В российской спортивной гимнастике его точно нет. Мы готовимся участвовать в Олимпиаде в Токио. Будем мы там под российским флагом или нет, зависит не от нас. Вижу, что и руководство ОКР, и руководство Минспорта делают многое, чтобы разрешить ситуацию. То есть найти решение, которое позволило бы выйти из неё с достоинством. Всё это длится уже не один год. Накоплено такое количество претензий друг к другу, что разгрести их в один заход будет очень сложно.

Мне кажется важным быть готовыми юридически, а также не допустить того, на что очень многие рассчитывают, — разобщенности внутри спортивного сообщества. Рассчитывают на то, что мы начнём менять гражданство, переходить в другие команды. Я уверен, что мы должны быть командой России. Сохранять верность своему флагу и готовиться к Олимпийским играм. Это не значит, что надо не ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, если нас всё-таки принудят к этому. Будет такое решение соответствующих международных организаций — значит, будем командой нейтральных атлетов. Однозначно надо ехать на Олимпиаду и бороться за медали. Но не надо разбегаться по всему миру, говоря, что там нам лучше тренироваться и жить.

Посмотрим на степень категоричности исполкома ВАДА. На сегодняшний день у нас есть рекомендация всего-навсего одного комитета. Я не говорю, что не нужно к этому серьёзно относиться. Но эти рекомендации, во-первых, чрезмерны. Во-вторых, они предвзяты. В-третьих, их объём существенно выходит за пределы полномочий комитета по соответствию ВАДА. Поэтому я бы чуть-чуть подождал и не впадал в панику. Понятно, для чего это было сделано. Сейчас пресса начинает комментировать ситуацию и оказывается серьёзное информационное давление на тех, кому предстоит принимать решение. Нам надо быть готовыми к этому", — цитируют Титова «Известия».