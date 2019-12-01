Сборная России встретится с Японией в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Сборная Португалии по пляжному футболу в серии пенальти обыграла команду Японии со счётом 4:3 в полуфинальном матче чемпионата мира.
В составе португальцев отличились Лео Мартинш и Бе Мартинш. У Японии голы на свой счёт записали Озу Морейра, Шусеи Ямаути, и Такуя Акагума.
В серии пенальти Португалия оказалась сильнее, одержав победу со счётом 2:1.
Таким образом, в первом полуфинальном матче сборная России уступила итальянцам в овертайме (7:8) и теперь сразится за бронзу с Японией.
Матч за третье место между сборными России и Японии, а также финал пройдут 1 декабря.
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