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Сборная России встретится с Японией в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу

Сборная России встретится с Японией в матче за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

Сборная Португалии по пляжному футболу в серии пенальти обыграла команду Японии со счётом 4:3 в полуфинальном матче чемпионата мира.

В составе португальцев отличились Лео Мартинш и Бе Мартинш. У Японии голы на свой счёт записали Озу Морейра, Шусеи Ямаути, и Такуя Акагума.

В серии пенальти Португалия оказалась сильнее, одержав победу со счётом 2:1.

Таким образом, в первом полуфинальном матче сборная России уступила итальянцам в овертайме (7:8) и теперь сразится за бронзу с Японией.

Матч за третье место между сборными России и Японии, а также финал пройдут 1 декабря.

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