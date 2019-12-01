Россиянин Лисицин выиграл золото ЧМ по прыжкам на батуте

Россиянин Александр Лисицын завоевал золотую медаль на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио.



Лисицын в финале в сумме набрал 78,700 балла. Второе место занял британец Эллиотт Браун (77,200), замкнул тройку лучших американец Каден Браун (76,300). Ещё один представитель России, Вадим Афанасьев (76,100), стал четвёртым.



У женщин россиянка Александра Бонарцева завоевала бронзовую медаль в дисциплине двойной мини-трамп. В финале она набрала 68,200 балла. Победу одержала шведская спортсменка Лина Хёберг (69,000), серебряным призёром стала представительница Новой Зеландии Дибб Бронвин (68,800). Россиянка Полина Троянова (67,000) — на пятом месте.

Чемпионат мира завершится 1 декабря.