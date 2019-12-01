Туктамышева предложила болельщикам нарисовать ей аватар для социальных сетей

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила среди болельщиков конкурс на лучший портрет с её изображением. Фигуристка обещает разместить его в качестве аватарки в социальных сетях.

«Мне часто дарят или присылают в директ нарисованные портреты. Давно хотела провести конкурс, который позволит вам, уважаемые художники и художницы, приоткрыть результаты своего творчества для всех желающих. К тому же уже пора менять аватарку в «Инстаграме».

Присылайте свои работы в директ, я выставлю в сторис все работы, которые мне понравятся, а из 10–12 наиболее креативных, красивых и интересных устроим голосование. Выберем победителя вместе, но решающее слово вы знаете за кем… Победивший портрет торжественно окажется у меня на аватарке, а автор получит мой автограф», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».