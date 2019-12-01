Рамиз Гамзатов: когда папа привёл меня на борьбу, решил что это не моё

Сборная России по вольной и греко-римской борьбе выиграла матчевую встречу у сборной мира — 11:1 на Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА, прошедшем во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Забойщиком команды стал чемпион России 2019 года вольник Рамиз Гамзатов. На последних секундах схватки с трёхкратным чемпионом Европы в весе до 57 кг Георгием Эдишерашвили (Азербайджан) он вырвал победу, проведя эффектный бросок на четыре балла.

«Замечательная организация. Никогда не приходилось бороться в такой атмосфере. Соперник мне попался именитый и крепкий. Не ожидал, что он настолько хорош. Даже не знаю, как мне удалось провести этот приём. Когда он меня поднял, сначала хотел сделать „косой“, но по инерции руку поднял и перекинул ногу. Приземляемся, и неожиданно для всех, даже для себя, я его накрыл.

Папа отдал меня в вольную борьбу, когда мне было 7–8 лет, и я решил: это не моё. Оставил борьбу и год-полтора не занимался, а потом вернулся к тренировкам, мечтал что-нибудь выиграть. Долго не было результата ни по юношам, ни по юниорам. И вот в этом году — долгожданное золото на чемпионате России. Хотелось закрепить этот результат на первенстве мира до 23 лет, но немного не получилось. Но, победив на России, поверил, что могу, и это придаёт мне импульс. С нетерпением жду теперь нового сезона.

Мне всегда нравилась борьба двукратного олимпийского чемпиона Мавлета Батирова, но мы, к сожалению, не знакомы. А вот Завура Угуева, который выиграл два последних чемпионата мира, знаю с детства. Тренируемся у одного тренера. А на соревнованиях он выиграл один раз давным-давно, и с тех пор не боролись", — приводит слова Гамзатова Федерация спортивной борьбы России.