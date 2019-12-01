Фигуристка Сотникова снялась в модных образах. Видео

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова опубликовала видео с фотосессии, где она предстала в различных стильных образах.



«Для кого-то — ангел, для кого-то — дьявол. Главное, знаю, кто я для себя. Остальное совсем не важно. Мнений куча, а какая я настоящая, знают единицы», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Сотникова не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/16. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России. В последнее время Аделина выступает в основном в ледовых шоу.

Ранее в деле Сотниковой, пострадавшей от действий гадалки, всплыли новые факты. Напомним, колдунья обманула фигуристку на 2 млн рублей, пообещав вылечить её сестру. Оказалось, олимпийская чемпионка Сочи-2014 обращалась к гадалке вовсе не из-за сестры. Её просьба была связана с безответной любовью. Ещё летом Аделина тайно встречалась с 26-летним хоккеистом «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым, но их роман продлился недолго.