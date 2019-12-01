Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские сборные стали третьими в эстафетах на этапе КМ по шорт-треку в Японии

Российские сборные стали третьими в эстафетах на этапе КМ по шорт-треку в Японии
Другие / Конькобежный спорт 0

В Нагое (Япония) на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку завершилась эстафетная гонка у мужчин на 5000 метров, в которой российские спортсмены завоевали бронзовые медали. Они преодолели дистанцию за 7 минут 3,205 секунды. Первое место заняла сборная Китая (7.02,759), вторыми финишировали спортсмены из Южной Кореи (7.03,48). За команду России выступили Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Семён Елистратов.

Женская сборная России в составе Екатерины Константиновой, Эмины Малагич, Евгении Захаровой и Софии Просвирновой также заняла третье место в эстафете на 3000 метров.

Россиянки показали время 4 минуты 15,235 секунды. Золотые медали завоевали представительницы Италии (4.12,681), серебряными призёрами в эстафете стали канадские спортсменки (4.12,781).

Также Павел Ситников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров у мужчин. 21-летний спортсмен показал результат 41,766 секунды. Первым стал венгр Шаоан Лю (41,363), третье место занял Пак Ин Вук (42,593) из Южной Кореи.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019