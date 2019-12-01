Российские сборные стали третьими в эстафетах на этапе КМ по шорт-треку в Японии

В Нагое (Япония) на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку завершилась эстафетная гонка у мужчин на 5000 метров, в которой российские спортсмены завоевали бронзовые медали. Они преодолели дистанцию за 7 минут 3,205 секунды. Первое место заняла сборная Китая (7.02,759), вторыми финишировали спортсмены из Южной Кореи (7.03,48). За команду России выступили Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Семён Елистратов.
Женская сборная России в составе Екатерины Константиновой, Эмины Малагич, Евгении Захаровой и Софии Просвирновой также заняла третье место в эстафете на 3000 метров.
Россиянки показали время 4 минуты 15,235 секунды. Золотые медали завоевали представительницы Италии (4.12,681), серебряными призёрами в эстафете стали канадские спортсменки (4.12,781).
Также Павел Ситников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров у мужчин. 21-летний спортсмен показал результат 41,766 секунды. Первым стал венгр Шаоан Лю (41,363), третье место занял Пак Ин Вук (42,593) из Южной Кореи.
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