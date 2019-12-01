Норвежки заняли весь подиум в гонке преследования в Руке. Непряева – 18-я

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершилась гонка преследования на 10 километров свободным стилем у женщин. Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг, пробежав дистанцию за 25 минут 48,0 секунды.
Второй стала норвежка Хейди Венг, уступившая Йохауг одну минуту и 11,3 секунды. Замкнула призовую тройку Астрид Якобсен (Норвегия) — +1:13.3.
Россиянка Наталья Непряева (+2:29.6) финишировала на восемнадцатом месте.
Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)
1-й этап. Женщины. Гонка преследования 10 км. Свободный стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25:48.0.
2. Хейди Венг (Норвегия) — +1:11.3
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1:13.3
4. Сэйди Бьорнсен (США) — +1:27.9
5. Джессика Диггинс (США) – +1:30.9
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) -+1:41.0…
18. Наталья Непряева (Россия) — +2:29.6.
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