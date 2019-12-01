Легкоатлет из Уганды Чептегеи побил рекорд мира в беге на 10 км

Действующий чемпион мира из Уганды легкоатлет Джошуа Чептегеи установил мировой рекорд в шоссейном беге на 10 км. В забеге на World Athletics Silver Label в испанской Валенсии, который состоялся 1 декабря, он показал время 26 минут 38 секунд.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в сентябре 2010 года. На соревнованиях в Утрехте (Нидерланды) кениец Леонард Комон пробежал 10 километров за 26 минут 44 секунды.

«Потрясающий год! Победа в чемпионате мира и этот рекорд. Не могу поверить. Конечно, я знал, что трасса в Валенсии достаточно быстрая и позволяет показать хорошее время. Рад, что добился того, зачем приехал на эти соревнования», — приводит слова Чептегеи официальный сайт World Athletics.