Россия выиграла медальный зачёт ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала пять золотых наград и стала победителем общекомандного зачета чемпионата мира по прыжкам на батуте в Токио (Япония).
В заключительный день турнира российские спортсмены одержали победу в многоборье. Ещё одну золотую награду команде принес Александр Лисицын, который первенствовал в соревнованиях на акробатической дорожке. Александра Бонарцева завоевала бронзу на двойном мини-трампе.
Ранее команда России в составе Андрея Гладенькова, Михаила Заломина и Василия Макарского выиграла командные соревнования в дисциплине двойной мини-трамп. Виктория Даниленко стала победительницей на акробатической дорожке. Михаил Заломин выиграл соревнования в двойном мини-трампе.
Всего у российской сборной пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Вторыми стали японцы (4-1-0), третье место заняла Великобритания (2-4-1).
По результатам ЧМ сборная России завоевали две лицензии на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.
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