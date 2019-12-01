Россия выиграла медальный зачёт ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала пять золотых наград и стала победителем общекомандного зачета чемпионата мира по прыжкам на батуте в Токио (Япония).



В заключительный день турнира российские спортсмены одержали победу в многоборье. Ещё одну золотую награду команде принес Александр Лисицын, который первенствовал в соревнованиях на акробатической дорожке. Александра Бонарцева завоевала бронзу на двойном мини-трампе.

Ранее команда России в составе Андрея Гладенькова, Михаила Заломина и Василия Макарского выиграла командные соревнования в дисциплине двойной мини-трамп. Виктория Даниленко стала победительницей на акробатической дорожке. Михаил Заломин выиграл соревнования в двойном мини-трампе.

Всего у российской сборной пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Вторыми стали японцы (4-1-0), третье место заняла Великобритания (2-4-1).

По результатам ЧМ сборная России завоевали две лицензии на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.