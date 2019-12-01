Клебо выиграл гонку преследования на 15 км в Руке, Большунов – 5-й

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем. Её победителем стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он преодолел дистанцию за 35 минут 29,7 секунды.



Вторым стал другой норвежец Эмиль Иверсен, он уступил Клебо 1,8 секунды. Замкнул призовую тройку хозяин соревнований финн Ийво Нисканен (+11.1).



Лучший из россиян — Александр Большунов (+48.3), он стал пятым.



Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)

1-й этап. Мужчины. Гонка преследования 15 км. Свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 35:29.7.

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1.8.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — +11.1.

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +47.9

5. Александр Большунов (Россия) +48.3…

10. Сергей Устюгов (Россия) — +1:39.0

11. Андрей Ларьков (Россия) — +1:40.8.