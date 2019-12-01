Тренер: у Большунова боль в спине, поэтому он не стал максимально включаться

Тренер российской команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Сегодня была тактическая борьба. Для Александра это первая гонка коньком. Нужно всё проанализировать. Вечером сегодня сядем с ним, и он всё расскажет. По его ощущениям? Не могу сказать, что были серьёзные проблемы. Выступил на своём уровне, но из-за небольшой боли в спине не стал максимально включаться, чтобы не усугубить. Будем бороться на следующих этапах. Жалко, что в борьбе в общем зачёте теряем очки, а не набираем», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
Победителем гонки преследования стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен. Замкнул призовую тройку финн Ийво Нисканен. Большунов стал пятым.
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