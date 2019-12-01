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«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «Динамо-Уралочка» — в четвертьфинале Евролиги

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «Динамо-Уралочка» — в четвертьфинале Евролиги
Другие / Водные виды спорта 0

Две российские женские ватерпольные команды вышли в четвертьфинал Евролиги по итогам группового турнира предварительного раунда соревнований.

В матче третьего тура в подгруппе G «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал победу над итальянской «Падуей» со счётом 14:11. Матч проходил в Киришах (Россия).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал три победы и вышел в четвертьфинал Евролиги с первого места в группе G. Второе место в квартете заняла греческая команда «Вулиагмени», которая также пробилась в плей-офф турнира.

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста в заключительном матче в группе Н обыграли испанский «Сант-Андреу» со счётом 16:9. Матчи проходили в Катании (Италия).

«Динамо-Уралочка», выигравшее все три матча, вышло в четвертьфинал Евролиги с первого места в подгруппе.

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