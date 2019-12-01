Российского борца дисквалифицировали за демонстрацию футболки с имамом Шамилём
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, являющийся чемпионом Олимпийских игр 2016 года и четырёхкратным чемпионом мира, дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение правил поведения и этики, сообщает пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW).
Как говорится в сообщении, Садулаев наказан за выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований.
Во время чемпионата мира, проходившего в Нур-Султане (Казахстан), российский боец продемонстрировал футболку с портретом имама Шамиля. На турнире в Казахстане Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг.
Дисквалификация Садулаева истекает 21 января 2020 года. Спортсмен уже принёс извинения за свои действия.
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