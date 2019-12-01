Саночник Репилов остановился в шаге от пьедестала на этапе КМ в США

Россиянин Роман Репилов занял четвёртое место в соревнованиях мужчин в одиночных санях на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Репилов стал вторым в первом заезде, но показал только восьмое время во второй попытке.

Первое место по итогам двух попыток занял австриец Йонас Мюллер, вторым стал американец Такер Уэст, третьим — итальянец Доминик Фишналлер. Отметим, что первый заезд выиграл Уэст, второй – Фишналлер.

Ещё один россиянин Семён Павличенко стал пятым, Макисм Аравин — 13-м, Александр Степичев — 27-м.

Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Лейк-Плэсид, США

Мужчины

1. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.41,437.

2. Такер Уэст (США) – отставание 0,021.

3. Доминик Фишналлер (Италия) — +0,052.

4. Роман Репилов (Россия) — +0,084.

5. Семён Павличенко (Россия) — +0,250…

13. Максим Аравин (Россия) — +0,525…

27. Александр Степичев (Россия) — +4,344.